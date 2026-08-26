Generation Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Generation Gold hat sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäussert.

Generation Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.070 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch