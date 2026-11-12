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12.11.2026 13:26:35
Generate Biomedicines, Inc Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Generate Biomedicines, Inc (GENB) announced Loss for third quarter of -$87.657 million
The company's earnings came in at -$87.657 million, or -$0.68 per share. This compares with -$65.207 million, or -$1.97 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 56.2% to $4.220 million from $9.634 million last year.
Generate Biomedicines, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$87.657 Mln. vs. -$65.207 Mln. last year. -EPS: -$0.68 vs. -$1.97 last year. -Revenue: $4.220 Mln vs. $9.634 Mln last year.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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