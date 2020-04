Generali sieht sich gegen mögliche Übernahme gewappnet

Italiens grösster Versicherer, die Generali-Gruppe, sieht sich gegen mögliche Übernahmen gewappnet.

Hauptgrund dafür sei die "solide" Gruppe von inländischen Kernaktionären sowie die starke Kapital- und Finanzposition, teilte das Unternehmen am Samstag, also wenige Tage vor der Hauptversammlung, auf seiner Internetseite mit.

Eine niedrigere Marktkapitalisierung hatte in der Vergangenheit zu Spekulationen geführt, dass Generali zum Übernahmeziel von Rivalen wie etwa dem französischen AXA-Konzern werden könnte. Es gebe keinen Grund, an der Stabilität des Konzerns zu zweifeln, auch wenn die Auswirkungen der Coronavirus-Krise noch immer ungewiss seien, erklärte Generali weiter.

In den vergangenen Wochen waren Aktienkurse wegen der Coronavirus-Pandemie eingebrochen. Dies hatte Sorgen in Italien hervorgerufen, dass Finanzinstitute - wie die Generali-Gruppe - in ausländische Hände geraten könnten.

Mailand (awp/sda/reu)