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13.11.2026 11:11:06
Generali-Aktie gibt ab: Gewinnwachstum trotz Naturkatastrophen
Teure Schäden durch Naturkatastrophen haben den italienischen Versicherer Generali in diesem Jahr bereits eine Milliardensumme gekostet.
Der operative Gewinn des Konzerns stieg währungsbereinigt um 8,5 Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro. Er verfehlte im dritten Quartal jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, obgleich alle Sparten mehr abwarfen als ein Jahr zuvor. Die Prämieneinnahmen wuchsen in den ersten neun Monaten um 4,5 Prozent auf 76,5 Milliarden Euro, und der Überschuss legte sogar um 12 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu.
Am Donnerstag hatte bereits der deutsche Versicherer Allianz hohe Naturkatastrophenschäden aus dem Sommer gemeldet. Allein im dritten Quartal summierten sie sich bei dem Münchner Konzern auf 1,1 Milliarden Euro. Besonders teuer schlugen dabei die Zerstörungen durch Hagelstürme zu Buche, sowohl in Deutschland als auch in Italien.
Die Aktie der Generali gibt in Mailand zeitweise 1,80 Prozent auf 44,15 Euro ab.
/stw/niw/mis
TRIEST (awp international)
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