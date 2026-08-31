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31.08.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Montagnachmittag fester

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von General Motors. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 86,59 USD nach oben.

General Motors
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Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 86,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'665 Punkten liegt. Bei 87,19 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 180'547 General Motors-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 6,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,50 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,719 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48.03 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von General Motors wird am 20.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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