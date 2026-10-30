General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Die General Motors-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 87,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die General Motors-Aktie bis auf 88,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,55 USD. Zuletzt wechselten 798'918 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 4,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 66,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,722 USD. Am 20.10.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 50.02 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48.59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 vorlegen. Am 01.02.2028 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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