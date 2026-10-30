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30.10.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Zuletzt stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 86,71 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 86,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,84 USD an. Bei 85,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 348'225 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Bei 66,75 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,02 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,722 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 20.10.2026. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 50.02 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48.59 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 01.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,54 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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