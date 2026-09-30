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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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30.09.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Verlusten

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Verlusten

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 77,13 USD abwärts.

General Motors
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Die General Motors-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 77,13 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 76,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 750'615 General Motors-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 15,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,726 USD aus. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 1,91 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.10.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,56 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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