General Motors Aktie News: General Motors am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 79,17 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'709 Punkten notiert. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,71 USD ab. Bei 80,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 208'312 General Motors-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 91,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 13,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 45,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,570 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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