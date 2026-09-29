General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Abend südwärts

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 80,12 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Bei 79,58 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,77 USD. Bisher wurden heute 405'870 General Motors-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,57 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,726 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,56 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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