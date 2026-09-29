General Motors Aktie News: General Motors am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die General Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 80,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'685 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 80,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'351 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,02 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,30 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,726 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 13,56 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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