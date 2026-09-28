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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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28.09.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Montagabend ins Minus

General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Montagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 81,23 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 81,23 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'698 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,79 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 459'191 Stück.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 11,50 Prozent niedriger. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,91 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.03 Mrd. USD – ein Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
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Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
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Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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