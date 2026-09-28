General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 82,58 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'706 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 82,58 USD. In der Spitze büsste die General Motors-Aktie bis auf 81,79 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,90 USD. Bisher wurden via New York 83'678 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 10,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 54,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,726 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 1,91 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte General Motors einen Umsatz von 47.12 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Am 26.10.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 13,56 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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