General Motors Aktie News: General Motors am Freitagabend in Rot

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 85,98 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 85,66 USD. Bei 87,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 653'060 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,50 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 36,61 Prozent sinken.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,570 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,719 USD je Aktie ausschütten. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48.03 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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