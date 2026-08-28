General Motors Aktie News: General Motors reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 86,68 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 88,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206'504 General Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 91,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 5,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Mit einem Kursverlust von 37,13 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,719 USD belaufen. Am 21.07.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48.03 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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