Das Papier von General Motors konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 84,94 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten tendiert. Die General Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,59 USD aus. Bei 85,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 95'577 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 93,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 70,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,570 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,722 USD je Aktie ausschütten. Am 20.10.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 USD je Aktie generiert. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.02 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 13,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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