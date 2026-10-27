General Motors Aktie News: General Motors springt am Nachmittag hoch

Die General Motors-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 81,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,38 USD zu. Mit einem Wert von 78,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 760'381 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD an. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 13,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 66,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 17,72 Prozent wieder erreichen.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,726 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 20.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,35 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50.02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 48.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2027 15,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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