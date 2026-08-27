Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9367 -0.2%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’392 1.2%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 89.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Donnerstagabend fester

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Donnerstagabend fester

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 86,61 USD zu.

General Motors
69.71 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 86,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'717 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 87,09 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 668'388 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 5,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,719 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte General Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,01 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu General Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten