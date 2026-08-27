General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Donnerstagabend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 86,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'717 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 87,09 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 668'388 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 5,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,719 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte General Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,01 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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