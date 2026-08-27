General Motors Aktie News: General Motors am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 86,18 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,88 USD nach. Bei 85,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210'747 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 6,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 USD aus. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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