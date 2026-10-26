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26.10.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors am Montagabend nahezu unverändert

General Motors Aktie News: General Motors am Montagabend nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von General Motors. Im New York-Handel kam die General Motors-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 75,89 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 75,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'679 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 77,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,86 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,27 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 346'129 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 20,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 66,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 12,04 Prozent Luft nach unten.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,570 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,726 USD je Aktie ausschütten. General Motors liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 50.02 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48.59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Schätzungsweise am 01.02.2028 dürfte General Motors die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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