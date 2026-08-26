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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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26.08.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

General Motors Aktie News: General Motors verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Die Aktie von General Motors zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 85,82 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

General Motors
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Bei der General Motors-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 85,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,96 USD. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 84,92 USD. Mit einem Wert von 85,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 198'759 General Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 6,50 Prozent niedriger. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,49 Prozent.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 48.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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