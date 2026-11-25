Die General Motors-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 84,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'184 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,03 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 81,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 467'320 General Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,70 USD) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,43 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 16,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,722 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 20.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.02 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 13,50 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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