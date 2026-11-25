Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 81,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'998 Punkten steht. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,33 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,78 USD. Zuletzt wechselten 139'297 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 93,70 USD markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 12,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 70,43 USD fiel das Papier am 20.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,722 USD aus. General Motors liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 50.02 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 13,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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