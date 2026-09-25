General Motors Aktie News: General Motors am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die General Motors-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 83,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die General Motors-Aktie bis auf 83,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,94 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 438'074 General Motors-Aktien.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 9,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,41 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,726 USD aus. Am 21.07.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,56 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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