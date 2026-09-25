General Motors Aktie News: General Motors am Freitagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 81,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. In der Spitze legte die General Motors-Aktie bis auf 82,07 USD zu. Bei 80,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 132'213 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (54,50 USD). Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 33,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,726 USD ausgeschüttet werden. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Am 26.10.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,56 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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