General Motors Aktie News: General Motors wird am Dienstagabend ausgebremst

Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 86,89 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Das Tagestief markierte die General Motors-Aktie bei 85,65 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 696'771 General Motors-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,64 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,28 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,570 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,719 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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