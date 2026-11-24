Das Papier von General Motors konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 81,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'204 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 82,44 USD. Bei 81,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 496'632 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,70 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Bei 70,29 USD fiel das Papier am 25.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,07 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,722 USD aus. Am 20.10.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 50.02 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48.59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.02.2028.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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