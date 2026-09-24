General Motors Aktie News: General Motors verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Die General Motors-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 81,31 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'707 Punkten steht. In der Spitze büsste die General Motors-Aktie bis auf 81,16 USD ein. Mit einem Wert von 83,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 494'585 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 91,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,89 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,97 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,570 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,726 USD je Aktie ausschütten. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 48.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,56 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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