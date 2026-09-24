General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag tiefer

Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 83,01 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'689 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der General Motors-Aktie ging bis auf 82,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 152'412 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 54,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,726 USD aus. Am 21.07.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von General Motors wird am 20.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,56 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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