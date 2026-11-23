Die General Motors-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 80,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'285 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 81,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,12 USD. Bisher wurden heute 139'836 General Motors-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,70 USD) erklomm das Papier am 05.11.2026. 16,27 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 68,29 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,26 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,570 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,722 USD je General Motors-Aktie. Am 20.10.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 50.02 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,93 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 13,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen