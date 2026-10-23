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23.10.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 75,82 USD.
Die General Motors-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 75,82 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'632 Punkten realisiert. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,61 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 390'773 Stück.
Bei einem Wert von 91,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,07 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 66,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 12,18 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,726 USD. Am 20.10.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,35 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 50.02 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48.59 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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