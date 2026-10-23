General Motors Aktie News: General Motors fällt am Freitagnachmittag

Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 75,02 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'613 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 74,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 153'330 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,25 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,570 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,726 USD je General Motors-Aktie. Am 20.10.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 50.02 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 48.59 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte General Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,46 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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