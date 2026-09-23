General Motors Aktie News: General Motors am Mittwochabend stärker

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 84,24 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,56 USD an. Bei 83,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312'702 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 91,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,96 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 35,30 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,726 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48.03 Mrd. USD im Vergleich zu 47.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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