General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der General Motors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 83,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,50 USD an. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 82,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 85'042 General Motors-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,10 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 34,63 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,726 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,52 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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