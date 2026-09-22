General Motors Aktie News: General Motors am Abend nahe Vortagesschluss

Die General Motors-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 83,99 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten tendiert. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,19 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 82,97 USD. Bei 84,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 309'649 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 91,79 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 8,50 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 54,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 35,11 Prozent Luft nach unten.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,726 USD belaufen. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,52 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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