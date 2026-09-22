General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Dienstagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 84,13 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 85,19 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,85 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 106'932 Aktien.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 8,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 54,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,22 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,52 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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