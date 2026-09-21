General Motors Aktie News: General Motors am Abend in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 84,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 84,88 USD. Bei 82,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 453'222 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 8,46 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 55,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,726 USD. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,52 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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