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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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21.09.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag freundlich

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag freundlich

Die Aktie von General Motors zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 83,17 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 83,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'721 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 83,72 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 82,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 194'044 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD an. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 9,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 52,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,570 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 13,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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