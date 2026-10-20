General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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20.10.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors am Dienstagabend massiv unter Druck
Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 75,69 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,5 Prozent auf 75,69 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten realisiert. Die General Motors-Aktie sank bis auf 75,10 USD. Bei 77,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'621'126 General Motors-Aktien.
Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 91,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 21,27 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 57,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 31,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,725 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.12 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2026 13,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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