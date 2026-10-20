General Motors Aktie News: General Motors am Dienstagnachmittag im Tiefenrausch

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 5,6 Prozent auf 78,08 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'731 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die General Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,58 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 745'910 General Motors-Aktien.

Bei 91,79 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 17,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 57,68 USD erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 26,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,725 USD belaufen. Am 21.07.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von General Motors wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 13,47 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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