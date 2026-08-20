General Motors Aktie News: General Motors zieht am Abend an

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 85,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'653 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die General Motors-Aktie bis auf 85,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,20 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 305'059 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 7,16 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 54,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. General Motors gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 5 Jahren verdient