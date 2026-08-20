General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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20.08.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 83,86 USD abwärts.
Die General Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 83,86 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'684 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 83,73 USD. Bei 84,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 97'441 General Motors-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 35,01 Prozent sinken.
Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,719 USD ausgeschüttet werden. Am 21.07.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 48.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,01 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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