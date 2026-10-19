General Motors Aktie News: General Motors am Montagabend mit Abschlägen

Die General Motors-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 82,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'699 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 82,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 497'750 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 10,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (57,57 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,726 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,44 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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