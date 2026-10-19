General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors am Montagabend mit Abschlägen
Die Aktie von General Motors gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 82,60 USD ab.
Die General Motors-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 82,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'699 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 82,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 497'750 General Motors-Aktien.
Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 10,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (57,57 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,726 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die General Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,44 USD je General Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: US-Börsen höher -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.