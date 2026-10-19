General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 83,23 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 82,92 USD. Bei 83,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187'455 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 91,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 10,28 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,570 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,726 USD je General Motors-Aktie. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 1,91 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,44 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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