General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Abend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 84,97 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die General Motors-Aktie bis auf 86,08 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,48 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 347'858 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 7,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,50 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 35,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. General Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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