General Motors Aktie News: General Motors präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 85,64 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 85,99 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'280 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,36 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,719 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 21.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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