General Motors Aktie News: General Motors gibt am Abend deutlich nach

Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 5,1 Prozent auf 82,17 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'633 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 81,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'441'132 General Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,79 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 21.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Am 26.10.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 13,52 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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