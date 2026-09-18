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18.09.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit Kursabschlägen

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 83,22 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 83,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'622 Punkten notiert. Bei 83,15 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,16 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 949'924 General Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 91,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,51 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,726 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. Am 21.07.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2026 13,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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