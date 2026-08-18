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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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18.08.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von General Motors

General Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von General Motors

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 83,71 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 83,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'701 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 83,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194'054 General Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,65 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,50 USD am 15.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 34,89 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,719 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 15,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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