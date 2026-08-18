General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 84,00 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 83,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,86 USD. Bisher wurden via New York 69'553 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD ab. Abschläge von 35,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,719 USD belaufen. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,01 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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